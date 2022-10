Er gaan al geruime tijd geruchten over een terugkeer van Metal Gear Solid en dan specifiek in de vorm van een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ruim een jaar geleden werd namelijk gesteld dat ontwikkelaar Virtuos met Konami aan de remake zou werken, een gerucht dat kort daarna nog hardnekkiger werd. Nu is Virtuos opnieuw met Metal Gear Solid in verband gebracht.

Ongeveer een week geleden kwam Virtuos met een video waarin het kantoor in Montreal wordt uitgelicht, bedoeld om nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit weekend kreeg de video plots veel aandacht, wat alles te maken heeft met een specifiek shot uit de video. Zoals je in het screenshot bovenaan dit bericht kan zien, is er op het bureau van één van de ontwikkelaars het boek “The Art of Metal Gear Solid” te zien. Gezien de eerder genoemde geruchten is dit opvallend. Zou Virtuos het boek er bewust hebben neergelegd als een subtiele teaser?

Verder ontstond er dit weekend nog meer rumoer rondom Virtuos en Metal Gear Solid. De ontwikkelaar zou namelijk een mysterieuze teaservideo op YouTube hebben geplaatst, met daarin morsecode. De video werd snel weer verwijderd, maar de code werd al gauw ontcijferd, wat resulteerde in ‘1964’ en ‘8.12.22’. Metal Gear Solid 3 speelt zich af in 1964 en op 8 december 2022 vindt The Game Awards plaats. Dat leidde tot het gerucht dat een remake van Metal Gear Solid 3 binnenkort tijdens The Game Awards onthuld gaat worden.

Dat gerucht wordt nu van verschillende kanten weer ontkracht, omdat de video nep zou zijn. Tegelijkertijd valt het wel op dat Konami op de website van Virtuos genoemd staat tussen bedrijven waar Virtuos mee werkt. Hoe het allemaal precies zit blijft vooralsnog onduidelijk. Maar hoe dan ook, Virtuos en Metal Gear Solid worden zo voortdurend met elkaar in verband gebracht. Een gevalletje ‘waar rook is, is vuur’? De tijd zal het leren.