Eerder deze week werd duidelijk dat Sony een nieuw ontwikkelteam heeft opgericht in samenwerking met PlayStation Studios Visual Arts en Naughty Dog. Een vacature die toen online verscheen, stelde dat deze nieuwe studio aan een onaangekondigde game werkt, samen met Naughty Dog.

Nu is er opnieuw een vacature gedeeld, die weer een klein detail prijsgeeft. De beschrijving stelt namelijk dat deze nieuwe PlayStation Studio samen met Naughty Dog werkt aan “een nieuw project in een geliefde franchise”. Verdere details ontbreken, dus het wordt niet duidelijk welke franchise hiermee bedoeld wordt.

Bij Naughty Dog denk je natuurlijk al gauw aan Uncharted en The Last of Us. Visual Arts bood al ondersteuning bij de ontwikkeling van The Last of Us: Part 1, dat eerder dit jaar verscheen. Hoe de toekomst van die serie eruitziet is onduidelijk. Of we een nieuw Uncharted-project kunnen verwachten is ook niet bekend. Naar verluidt wilde Visual Arts eerder al eens graag een remake van de eerste Uncharted maken. Verder dook eerder dit jaar een mogelijke hint naar meer Uncharted-games op.

Een hoop speculatie dus, maar feit is dat deze nieuwe studio van Sony met Naughty Dog werkt aan een geliefde franchise. We wachten geduldig af.