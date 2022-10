Een naam die we vandaag de dag vaak voorbij zien komen in Hollywood-nieuws is Henry Cavill. De beste man heeft al veel films op zijn naam staan en weet dankzij zijn charisma vaak van een middelmatige film toch nog iets leuks te maken. Nu het bekend is dat Cavill toch weer te zien zal zijn als Superman in een aantal aankomende DC-films wordt zijn agenda wel erg vol. Daarmee heeft hij besloten de serie The Witcher van Netflix te gaan verlaten.

Zijn vervanger is Liam Hemsworth, bekend van The Hunger Games en het broertje zijn van Chris Hemsworth. Henry Cavill zelf lijkt er in ieder geval alle vertrouwen in te hebben. Liam Hemsworth heeft ook te kennen gegeven zelf een gigantisch fan van The Witcher te zijn en wil alles op alles gaan zetten om de rol van Geralt zich eigen te maken. Het derde seizoen is op het moment van schrijven nog in de maak en daarin zal Cavill nog te zien zijn als Geralt.