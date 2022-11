Sony heeft bekendgemaakt dat het totale aantal verscheepte PlayStation 5 consoles de 25 miljoen units bereikt heeft. Dit was de stand van zaken op 30 september 2022, zo blijkt uit een financiële presentatie van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal werden er om precies te zijn 3.3 miljoen consoles verscheept. Een gelijk aantal aan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ook heeft Sony cijfers gedeeld over andere aspecten. Zo stond het aantal PlayStation Plus abonnees eind september op 45.4 miljoen. Dit is een daling van 1.8 miljoen tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Qua games verkopen werden er in het vorige kwartaal 62.5 miljoen games verkocht op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Daarin is eveneens een daling te zien tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder, namelijk een totaal van 13.9 miljoen units. Op zich is dat wel te verklaren, in het vorige kwartaal kwamen niet bijzonder veel games uit en dit najaar zal het aantal ongetwijfeld weer fors gaan toenemen.