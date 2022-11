In het kader van het 20-jarige bestaan van de Ratchet & Clank franchise heeft Sony via het PlayStation Blog laten weten dat ze verschillende delen aan PlayStation Plus Premium toe zullen gaan voegen. Het gaat om vijf games die allemaal voor de PlayStation 3 zijn verschenen, zie hieronder:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Deze titels zullen allemaal op 15 november aan de PlayStation Plus Premium line-up worden toegevoegd. Op dit moment zijn er echter al vijf games beschikbaar, eveneens via PlayStation Plus Premium en dat zijn de volgende titels:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet & Clank: All 4 One (PS3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)

Kortom, de liefhebber van Ratchet & Clank mag niet klagen.