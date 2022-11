Final Fantasy XVI is inmiddels al een tijdje geleden aangekondigd, maar is nog steeds niet onder ons. Sterker nog: we hebben tot op heden nog steeds geen concrete releasedatum voor de JRPG gekregen, alhoewel we wel al weten dat de release in de zomer van 2023 zal liggen. Binnenkort krijgen we normaal gezien meer nieuws, aldus producer Naoki Yoshida.

In een interview met Famitsu (vertaald door Pushsquare) geeft hij namelijk aan dat we dit jaar nog een concrete releasedatum mogen verwachten:

“We plan to release the information again later this year, so I think we can say it at that time. I don’t think it’s going to be over the summer, so I think it’s okay (laughs).”

Momenteel zou de game al zo’n “95% compleet” zijn en het team speelt de game intensief om zoveel mogelijk bugs uit te roeien. Wanneer we meer info mogen verwachten, is niet helemaal duidelijk… maar The Game Awards in december lijkt een grote kanshebber.

Check hier de meest recente Final Fantasy XVI trailer.