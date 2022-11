God of War: Ragnarök verschijnt volgende week woensdag voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Zodra de game verkrijgbaar is, zul je mogelijk een day one patch moeten downloaden. Het gaat hier om patch 1.03 die al uitgerold is op het PlayStation Network. Dit wil zeggen dat als je de game al via pre-load op je console hebt staan, dat het automatisch de laatste versie is.

Als je de game op disc aanschaft, zul je deze update nog even moeten downloaden. De update komt met een paar patch notes die we hieronder hebben neergezet. Zoals je kunt lezen worden er wat bugs opgelost en ook worden crash problemen aangepakt.

Fixed some rare instances where the application would crash.

Fixed several bugs with some accessibility features.

Fixed some performance issues.

Additional tuning, including combat, progression, economy, navigation, camera, and narrative.

Additional haptics tuning and coverage.

Meer weten over God of War: Ragnarök? Check dan hier onze review.