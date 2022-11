Eind 2019 werd Diablo IV officieel aangekondigd voor Blizzard Entertainment. Sindsdien hebben we zo nu en dan wat nieuwe gameplay gezien en afgelopen zomer wist Blizzard te melden dat de game ergens volgend jaar moet verschijnen. Wanneer precies, dat is tot op heden nog een raadsel. Toch is daar nu mogelijk meer over duidelijk geworden.

In een nieuwe aflevering van de XboxEra podcast wordt namelijk gesteld dat Diablo IV in april 2023 uit zal komen en dat wordt ook bevestigd door Windows Central, die zich op hun eigen bronnen baseren. Naar verluidt maakt Diablo IV in december zijn opwachting tijdens The Game Awards, waar volgens dit gerucht een nieuwe trailer getoond wordt en de releasedatum zal worden aangekondigd. In de XboxEra podcast wordt verder gemeld dat er in februari een beta van Diablo IV wordt gehouden. Het zou gaan om een open beta, maar een pre-order zou je recht geven op eerdere toegang.

Over ruim een maand zal blijken of het gerucht klopt, want de show van The Game Awards zal op 8 december plaatsvinden.