Blizzard toont de Diablo IV roadmap voor dit jaar

Nu Diablo IV richting het derde levensjaar gaat en nog altijd erg populair is, blijft Blizzard druk bezig met de game. Zo verscheen vorig jaar oktober nog de eerste uitbreiding – Vessel of Hatred – en ook gaat het gerucht rond dat er een Switch 2-versie aankomt. Wat daar precies van waar is, is onduidelijk. Blizzard maakt nu zelf wel het één en ander duidelijk voor de toekomst van de game.

Zoals je hierboven kan zien is de roadmap van dit jaar gedeeld, waarop uitgebreid getoond wordt wat Diablo IV-spelers te wachten staat. Van april tot juli worden bijvoorbeeld Boss Powers en een nieuwe activiteit genaamd Apparation Incursion toegevoegd. Dit valt samen met het derde levensjaar van de game en een nieuwe samenwerking met een andere franchise. Welke IP dat is, is nog onbekend.

Verder komen er ook Reliquaries en nieuwe Lair-bazen, zoals Belial, Urivar en Harbinger, naar de game. Naast de nieuwe content worden ook diverse quality-of-life-verbeteringen aangebracht. Van juli tot september staan Horadric Powers en Dungeon Escalation centraal, samen met nieuwe Nightmare-Dungeon missies. Voor console spelers is er ook goed nieuws, want ondersteuning voor keyboard en muis is onderweg.

Van september tot december worden Chaos Powers en een update voor Infernal Hordes toegevoegd, evenals nog een nieuwe samenwerking met een mysterieuze IP. Tot slot bevestigde Blizzard dat er ook komend jaar een nieuwe uitbreiding verschijnt, inclusief een rankingsysteem en leaderboards.