Diablo IV komt misschien naar de Nintendo Switch 2 zodra Blizzard de live-service elementen draaiend krijgt

Blizzard is voorlopig nog niet klaar met Diablo IV, zo bleek wel uit de recent gedeelde roadmap. Daarin werden de plannen voor het komende jaar uit de doeken gedaan en er werd ook al kort wat gezegd over 2026. Met de komst van de Nintendo Switch 2 in juni is het voor het bedrijf ook interessant om Diablo IV naar de Switch 2 te brengen. Hoewel daar zeker interesse in is, loopt Blizzard nog tegen een probleem aan.

In een interview met Gamertag Radio vertelde de general manager van Blizzard, Rod Fergusson, over de aankomende plannen en een mogelijke Switch 2-versie. Hierbij gaf hij aan dat voorgaande titels zoals Diablo III en Diablo II Resurrected ook al naar de Switch zijn gebracht en dat een Switch 2-versie van Diablo IV dus zeker interessant is. Over de performance maakt hij zich ook geen zorgen, maar wel over de live-service elementen.

Hij verwees daarbij naar de originele Switch en de uitdagingen die dat platform bracht voor live-service titels. Hij hoopt uiteraard dat er meer mogelijk is, maar dat zal pas blijken bij de release van de console.