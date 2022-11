Vorige maand bracht Blizzard Overwatch 2 uit, de opvolger van de populaire ‘hero shooter’ Overwatch. De launch verliep dan misschien niet helemaal van een leien dakje, maar de makers willen wel hun schouders zetten onder het project. Zo werd nu de eerste nieuwe hero voor Overwatch 2 aangekondigd: ontmoet Ramattra.

Ramattra is een tank personage dat op 6 december aan de game zal toegevoegd worden. Zijn achtergrondverhaal is vrij tragisch:

“Originally a war machine, Ramattra shed his munitions for a shield to protect his people by promoting peace and tranquility. His ideals weren’t far removed from his fellow Shambli monk, Zenyatta. However, Ramattra’s story is one of hardships, trauma, and a magnified view of humanity’s harsh realities.”