Netflix en ontwikkelaar Tender Claws hebben aangekondigd dat Stranger Things naar virtual reality komt. De game kent de eenvoudige titel ‘Stranger Things VR’ en verschijnt in de winter van 2023 voor alle grote virtual reality platformen. Of hier ook PlayStation VR2 onder valt is op moment van schrijven nog onduidelijk.

Veel over de game zelf weten we ook nog niet, behalve dat Netflix de onderstaande omschrijving gaf bij de titel. Verder is er nog een trailer uitgebracht en die kan je eveneens hieronder checken. Het betreft hier een psychologische horrorgame.

“Play as Vecna in this new Stranger Things adventure in virtual reality. Become an explorer of unknown realities as you form the hive mind and tame the void. Invade minds and conjure nightmares in your quest to enact revenge on Eleven and Hawkins.”