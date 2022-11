Nadat eerder al een verwijzing naar Steam gevonden werd op de Assassin’s Creed: Valhalla Ubisoft Connect pagina, is er nu ook teken van leven in de database van Steam geconstateerd. Dataminer YoobieRE laat namelijk weten twee Ubisoft games gevonden te hebben in de database van het platform.

Het gaat om Roller Champions, de free-to-play rolschaats game van Ubisoft, én Project Orlando Beta. Die laatste game is een interessante toevoeging, want dit zou de codenaam zijn voor The Crew 3, dat mogelijk Motorfest gaat heten. Dit kan ook betekenen dat Motorfest al in 2023 zal verschijnen, al is dat niet zeker.

Met deze toevoegingen lijkt het erop dat Ubisoft in de komende maanden ook zijn games beschikbaar zal stellen via Steam, waar het dat eerder al heeft gedaan in de Epic Games Store. Ubisoft heeft nog een aantal games in de pijplijn zitten, denk dan aan de Prince of Persia: Sands of Time remake, Assassin’s Creed: Mirage en Skull & Bones.

Wellicht dat er in de nabije toekomst een evenement zal plaatsvinden om meer over deze games uit de doeken te doen? Dit zou ook een mooi moment zijn om de terugkeer naar Steam officieel te maken.