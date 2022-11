De Prince of Persia: The Sands of Time Remake is inmiddels al een lange tijd in ontwikkeling en aanvankelijk had de game ook al in januari 2021 moeten verschijnen. Doordat de titel echter veel kritiek kreeg op de visuele kwaliteit en de productiewaarde, besloot Ubisoft om de game uit te stellen.

Sindsdien wordt de game telkens vooruitgeschoven en tot op heden hebben we nog altijd geen releasedatum. Opvallend genoeg doken een poosje terug de Trophies al op het PlayStation Network op, maar de game zelf is nog altijd in geen velden of wegen te bekennen. En het ziet er ook niet naar uit dat de release snel zal volgen.

In een nieuwe verklaring heeft Ubisoft nu op de vele vragen gereageerd. Ze stellen dat de game nog altijd in ontwikkeling is bij Ubisoft Montréal, maar dat ze geen informatie kunnen delen over wanneer de game uitkomt. Verder stelt Ubisoft dat ze momenteel geen plannen hebben om andere Prince of Persia-games van een remake te voorzien.