Prince of Persia: The Sands of Time werd in 2020 aangekondigd en zou eigenlijk in 2021 moeten verschijnen. De game is inmiddels meerdere malen uitgesteld en na een verklaring van Ubisoft in juni bestaat de kans dat we nog lang op de game moeten wachten.

Het is daarom juist erg opmerkelijk dat de Trophies van de game zijn opgedoken op het PlayStation Network. Website Exophase die nieuwe toevoegingen volgt, heeft de gehele lijst online staan. Dit komt rechtstreeks van het PlayStation Network af en dat suggereert dat de release dichterbij is dan verwacht.

Trophies worden wel vaker voor de release van een game online gezet voor synchronisatie doeleinden. Gezien het feit de game geen releasedatum heeft is het dus opvallend dat Ubisoft dit al heeft geüpload, want waarom zou een ontwikkelaar dit doen als de game pas over maanden uitkomt?

Het is een wat merkwaardige situatie, tenzij de release inderdaad erg dichtbij is. Indien zo, dan horen we dat ongetwijfeld snel. Als je benieuwd bent naar de Trophies, zie het onderstaande overzicht. Wees echter gewaarschuwd voor lichte spoilers als je het origineel niet gespeeld hebt.

Platinum

Earn them all!

-Earn every trophy.

Goud

One Hard Decision

-Defeat your father.

The Elevator

-Survive the elevator fight.

The Big Fight

-Kill the vizier.

There is always time for a drink

-Drink while in a combat.

Crowd control

-Stun 4 enemies at the same time.

Sand the fight down

-Defeat 15 enemies in a row without taking damage.

No respect

-Drink while a frozen enemy is slowly falling down.

Zilver

Full Circle

-Activate palace defense system.

Prince of Light

-Solve the Hall of Learning puzzle.

Good time

-Share a night of love with Farah.

Flying circus

-Vault over 2 different enemies while in slow-motion.

Scapegoat

-Freeze the same enemy 5 times.

Hidden doors

-Find the secret level.

Megafreeze

-Execute a megafreeze during combat.

Brons

Sand Bearer

-Obtain the Dagger of Time.

Visionary

-See your first vision.

Sword of Strength

-Obtain the first sword.

Ultimate Sword

-Obtain the final sword.

I might need those

-Collect a sand cloud.

Water is life

-Find a secret fountain.

Any water is good water

-Drink water from a waterfall.

It never happened…

-Rewind first time.

… I swear

-Rewind 25 times.

Smoldering gaze

-Stare at Farah very closely.