Ubisoft kondigde in 2020 een remake van Prince of Persia: The Sands of Time aan, maar de eerste beelden werden niet erg goed ontvangen. Sindsdien verloopt de ontwikkeling erg moeizaam, wat resulteerde in diverse keren uitstel. Daar waar de game oorspronkelijk in januari 2021 had moeten verschijnen, stelde Ubisoft de titel vorig jaar nog uit naar een releasewindow tot en met maart 2023.

Een maand geleden werd bekend dat de ontwikkeling van Prince of Persia: The Sands of Time Remake is overgedragen aan Ubisoft Montréal. De game was eerst in de maak bij Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai, maar na de geplaagde ontwikkeling heeft de Canadese studio het project nu dus overgenomen. Helaas zorgt dat, zo is nu gebleken, opnieuw voor uitstel.

Dit nieuws volgt nadat diverse retailers plotseling pre-orders voor Prince of Persia: The Sands of Time Remake annuleerden. Er werd gespeculeerd dat de game wellicht zou worden geannuleerd, maar dit is zeker niet het geval. In een statement herhaalt Ubisoft dat de studio in Montréal nu verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, maar dat dit wel het gevolg heeft dat de release niet langer voor het fiscale jaar 2023 gepland staat. Concreet betekent dit dat Prince of Persia: The Sands of Time Remake na 31 maart 2023 uitkomt. Mogelijk verschijnt de game dus nog wel later in 2023, maar dat zullen we moeten afwachten.