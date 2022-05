De Prince of Persia Remake werd inmiddels dik anderhalf jaar geleden aangekondigd en had in eerste instantie begin vorig jaar moeten verschijnen. De kritieken op de onthullingstrailer waren echter niet mals en dat heeft Ubisoft doen besluiten om meer tijd voor de ontwikkeling te nemen.

Tot op heden hebben we nog altijd geen nieuwe releasedatum en het blijkt nu dat de ontwikkeling moeizamer verloopt dan aanvankelijk verwacht. Althans, dat maken we op uit een nieuw bericht van Ubisoft, dat laat weten dat Ubisoft Montréal de ontwikkeling van Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai heeft overgenomen.

“The development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake will now be led by Ubisoft Montreal, the very birth place of the epic Sands of Time trilogy.

This decision is an important step and the team, building upon the work achieved by Ubisoft Pune and Ubisoft Mumbai, will now take the time they need to regroup on the scope of the game to deliver you the best experience for this remake of an all-time classic, when it’s ready.

We want to thank you all for your continuous support and patience throughout the development. Rest assured, that we will update you on the progress in a future update.”