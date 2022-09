Skull and Bones stond gepland voor een release op 8 november later dit jaar, maar dat gaat niet langer door. Ubisoft heeft laten weten dat ze de game opschuiven naar 9 maart 2023. De reden achter het uitstel is dat ze meer tijd nodig hebben om de best mogelijke ervaring te maken.

Wellicht is dat een goed idee, want toen we de game op de gamescom zagen onlangs liet de titel verre van een goede indruk achter. Samen met dit nieuws is er ook een open beta voor Skull and Bones aangekondigd, details daarover zullen binnenkort gedeeld worden.

“Ahoy there, privateers. Our team is hard at work polishing and balancing the experience ahead of the worldwide launch. As a result, we’ve made the tough decision to move our release date to March 9, 2023. We’re very eager for you all to get your hands on Skull and Bones and dive in headfirst to the dangerous and exciting world of building your own pirate empire. To give you the best possible experience we’ve decided to take a little more time to make sure we can deliver exactly that.

For the most eager of you, we are also very happy to announce that we will hold an open beta of the game in the near future. We’ll share more news on how you can sign up to register soon, so keep your spyglasses trained on our social media for more news and announcements.”