Preview | Skull and Bones – Het heeft even geduurd, maar na talloze malen te zijn uitgesteld lijkt Skull and Bones eindelijk binnenkort de winkels binnen te varen. Zo begon het project zeer overtuigend: een beetje alsof de VOC een Man o’ War bouwde om met drie verdiepingen aan kanonnen de zee op te gaan. Aanvankelijk betrof het een game met de primaire focus op de multiplayer, later werd de singleplayer toch belangrijker en nu ligt de focus weer meer op multiplayer. En nu hebben we met een afgeraffelde sloep te maken. We hoopten op een ijsbreker die overtuigend door het ijs zou varen, maar in plaats daarvan zagen wij op de gamescom een Titanic ten onder gaan. De gameplay beelden waren niet best en hetgeen wat we zagen zullen we hier met jullie delen, terwijl we ons bezatten met rum om het weg te werken.

Yo-ho, yo-ho, no pirates life for me…

Er waren twee presentaties die we konden bijwonen. De ene ging over de singleplayer en de andere over de multiplayer. De singleplayer showcase begon als eerste toen we aankwamen bij het Skull and Bones paviljoen, dus zodoende begonnen wij als een stel trotse piraten aan onze zeetocht. In een grote zaal, waar grote trappen als zitplekken diende, namen wij plaats voor een groot scherm. Eronder was een leuk piratendecor te zien waar meer aandacht aan besteed leek te zijn dan de game zelf. Met veel te luid geluid kregen we na jaren weer uitgebreid nieuwe gameplay beelden te zien, maar we moesten in onze ogen wrijven.

De graphics zijn namelijk niet om aan te gluren. Dat de game lang in ontwikkeling is geweest, viel te zien en dat niet op een positieve manier. Grafisch was het allesbehalve verfijnd. Shimmering op het water, inconsistente texture kwaliteit, vreemde proporties van de mensen (iemand die in het kraaiennest stond leek een nek van een giraffe te hebben) en ook de gezichtsanimaties zijn afkomstig uit het PS3 tijdperk. We moeten toegeven dat de game een mooie sfeer neerzet, want aan art design geen gebrek. Dit is ook wel iets waar Ubisoft keer op keer in slaagt (in vrijwel elke game) en het is terecht de beste afdeling die zij in het bedrijf hebben. Een piratendorp met fakkels, markten en havens die propvol spullen liggen met daarbij aangemeerde schepen… Het is heel tof om te zien.

Het water loopt de spuigaten uit

Maar dan zie je het hoofdpersonage wandelen of het schip besturen… Het is exact wat je kent uit Assassin’s Creed IV: Black Flag, toen prima, nu niet. Het is merkwaardig dat er zes/zeven jaar over de game gedaan is. De kern van de gameplay is namelijk gewoon hetzelfde als in Black Flag: links en recht van je schip vuur je kanonnen af, je kan een mini-kanon gebruiken voor precisie schoten, een heuse vlammenwerper bij de boeg activeren, mortieren inzetten, enzovoorts. In feite niks nieuws wat we niet al kennen van de Assassin’s Creed-game(s) van jaren terug. Wel heb je de mogelijkheid je schip meer uit te bouwen en een bepaalde nadruk te leggen op de aanvalsgereedschappen die je het fijnst vindt, maar echt bijzonder is het allemaal niet.

Op zee kan je schepen aanvallen, maar ook het vuur openen op forten die aan het water liggen. De effecten zien er echter allemaal wat knullig uit anno 2022. Zo zijn de afbrokkel animaties niet om aan te zien. Daarbij is het beeldscherm volgepropt met allemaal (health) balkjes, wat het moeilijk maakt om een duidelijk overzicht te houden op de actie. Het is alsof je speelt met een ooglapje op. Het scherm bevat té veel ‘clutter’, waardoor de user interface enigszins een chaos genoemd kan worden. We werden zeeziek van de beelden, want aan stutters en screen-tearing ook geen gebrek tijdens de presentatie. Er was geen stabiele framerate te bespeuren en dat maakt het toch wel een treurige bedoeling.

Dit vraagt om muiterij

Van het wankelende schip dat gestrand was ging de presentatie te voet verder op het land. Hier zagen we onder andere dat je quests kan aannemen bij verschillende figuren. De manier waarop is herkenbaar, want dat hebben we vaker in andere Ubisoft games gezien. De quest in de demo was een schattenjacht, waardoor we na het accepteren van de opdracht een aantal minuten lang beelden te zien kregen van een wat traag wandelende piraat in het donker met een lantaarn in zijn hand. Veel meer dan dat had het niet om handen. Het had niet saaier gekund en eenmaal de schatkist gevonden konden de dubloenen ons weinig schelen. Zonde, want schatten en piraten, dat leent zich voor epische momenten.

Hetzelfde valt enigszins te zeggen voor de gevechten op zee. Je verwacht bulderende kanonnen, brandende schepen en meer. Impact is zo belangrijk, gezien het enorme gevaartes op het water zijn, maar in de praktijk brengen de kanonskogels nul gevoelsmatige impact. Dat deed Assassin’s Creed III destijds toch een heel stuk beter. Het is één en al een soepzooitje aan ongeregeldheden, waarbij zelfs degene die de presentatie leidde liever van de plank zo de zee in wilde lopen. Dat een project zo lang in ontwikkeling is, is vaker gebeurd en zeker bij ambitieuze projecten kan het weleens uit de hand lopen. Maar in dit geval zien wij een slechtere versie van Assassin’s Creed IV: Black Flag wat toch wel een prestatie is. Zodoende hebben we niet eens de moeite genomen om de multiplayer showcase te bekijken, want een zinkend schip aanschouwen is zonde van de tijd.

Voorlopig conclusie

Zonder te dollen als het aapje van de kapitein: het ziet er niet goed uit voor Skull and Bones. Technisch wankelt het aan alle kanten, net als een vlot moet zien te overleven op een stormachtige zee. Het hele concept lijkt een bij elkaar geraapt zooitje te zijn wat destijds misschien had gewerkt, nu maakt het weinig indruk. Zeegevechten zijn niet spectaculair te noemen en het ontbreekt de game aan een strakke presentatie. Een overzichtelijk geheel is al gekielhaald zo blijkt, want de UI is heel erg chaotisch. Dit nodigt ook niet uit om het eens te proberen. Daarnaast is het gameplay fragment dat we op het vaste land zagen slecht uitgekozen, want ook dat maakte nul indruk. We snappen eigenlijk niet zo goed waarom Ubisoft dit project nog af probeert te maken, want elke piraat zou overstappen naar een ander schip.