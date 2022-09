Nadat de officiële eerste beelden van Assassin’s Creed Mirage getoond werden, werd ook heel wat info over de game gedeeld. De game zal zich meer focussen op stealth, wordt korter en goedkoper en zal in het algemeen meer aanvoelen als een ‘klassieke’ Assassin’s Creedgame. Via een nieuw interview kwamen we nu ook wat meer te weten over hoe parkour zal aanvoelen in de game.

Volgens lead producer Fabian Salomon zou Assassin’s Creed Mirage inspiratie halen uit het parkour systeem van Assassin’s Creed Unity. Ondanks de talloze bugs en memes die die game wist voort te brengen, was het parkour systeem verrassend genoeg goed gemaakt en werd dan ook goed ontvangen. Uiteraard zal dit systeem niet letterlijk worden overgenomen, maar men probeert om de basis van dat parkour systeem over te brengen. Assassin’s Creed Mirage speelt zich af in Bagdad en de smalle straatjes van de stad zijn dan ook perfect om aan parkour te doen.

Assassin’s Creed Mirage verschijnt in de loop van 2023.