Assassin’s Creed Mirage werd onlangs eindelijk officieel getoond en we kregen inmiddels al heel wat info over de game te horen. Assassin’s Creed Mirage zou teruggaan naar de ‘roots’ van de franchise en zich dus meer focussen op stealth, in plaats van actie. In een interview met IGN gaf Marc-Alexis Côté, executive producer van de franchise, nog wat uitleg.

Een interessant nieuwtje is dat Assassin’s Creed Mirage een pak korter zal zijn dan wat we gewend zijn geworden van de serie de laatste jaren. Je zal geen honderden uren meer nodig hebben om alles te zien, want de game is ongeveer zo’n 15 tot 20 uur lang. Ook hierdoor leunt Mirage sterk op de vroegere Assassin’s Creed games.

“It is a smaller Assassin’s Creed project. This was conceived [and] built to celebrate the 15th anniversary. So that’s why we’re using our modern Valhalla engine to build a smaller game that pays tribute to our original game by focusing more on stealth, on close-quarter combat, on parkour, and a denser city that goes back to our roots in the Middle East with Baghdad as the centerpiece.”