Sony’s nieuwe vormgeving van PlayStation Plus met de Essential, Extra en Premium tiers is nu een aantal maanden beschikbaar. De service heeft het originele PlayStation Plus abonnement met PlayStation Now gefuseerd en is Sony’s antwoord op Microsofts Game Pass. De twee proposities verschillen wel van elkaar, zo biedt Microsoft al haar grote first-party releases aan op de dag van release en Sony probeert te differentiëren met het Classics aanbod, dat onderdeel is van PlayStation Plus Premium. Essential, Extra en Premium kosten respectievelijk € 59,99, € 99,99 en € 119,99 per jaar, maar is de duurste tier eigenlijk wel goed genoeg om de prijs te rechtvaardigen?

Sony voegt sinds de lancering van de service elke maand nieuwe games toe aan de Extra en Premium tiers, maar het Premium aanbod is vrij mager te noemen. De tier bestaat uit een grote hoop PS3-games die voorheen via PlayStation Now beschikbaar waren. Dit samen met PS1-, PS2- en PSP-games. Op het eerste gezicht niet zo heel gek, was het niet voor het feit dat het aanbod PS1-, PS2- en PSP-games schraal te noemen valt en daar ook niet echt vooruitgang in lijkt te komen. Elke maand zijn er wel een aantal ‘nieuwkomers’ in de Premium sectie, maar dit wordt vooral gevuld met PS4 remasters en games die voorheen al beschikbaar waren via PlayStation Now.

Hoe Sony de remasters voor de Premium tier precies uitkiest is ook niet heel duidelijk. Yakuza 3, 4 en 5 werden toegevoegd als onderdeel van het Premium aanbod, terwijl Sony deze maand Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX toevoegt aan het Extra aanbod en dat vorige maand ook al deed met de Definitive Edition van GTA Vice City. De inclusie van Yakuza 3 tot en met 5 is overduidelijk een poging om mensen te laten upgraden naar de hogere Premium tier, zodra ze de eerdere games hebben gespeeld van het Extra abonnement. Desalniettemin ontbreekt het aan een duidelijke lijn qua nieuwe toevoegingen.

Bovendien, waar blijven de echte klassiekers in het Premium abonnement? Denk aan games als Dino Crisis, Metal Gear Solid, Silent Hill en Legend of Dragoon? Sony heeft een schatkist vol games die de eerste twee generaties PlayStation consoles nooit hebben verlaten. Natuurlijk zal Sony rekening moeten houden met licenties, maar daar had het bedrijf alle tijd voor tijdens de voorbereiding van de service. We zijn nu maanden vooruit en de Extra tier lijkt zijn flow gevonden te hebben met spraakmakende games als Dragon Quest XI, Assassin’s Creed en Final Fantasy. Premium is het, tot nu toe, gewoon net niet – zeker niet gezien de hogere prijs.

Sony beloofde een selectie van klassiekers en levert dat deels. Je kunt best nu je PlayStation aanzetten en LocoRoco of Syphon Filter spelen. De frequentie van nieuwe toevoegingen is echter dermate laag dat gamers geregeld teleurgesteld zijn als er wéér geen nieuwe PS1- of PS2-games bij zitten. De uitzondering zijn de PS3-games, waarvan er wel geregeld nieuwe worden toegevoegd, maar dat zijn natuurlijk wat meer recente games in tegenstelling tot PS1- en PS2-games.

Hierdoor begint het er toch een beetje op te lijken dat het Classics aanbod een manier was om PlayStation Now een klein beetje aan te kleden, zodat meer mensen zouden abonneren aan de conceptueel mooie propositie die teleurstellend wordt uitgevoerd. Maar wat vind jij van Sony’s nieuwe tiers en in het bijzonder het Premium aanbod? Ben jij tevreden met wat je krijgt voor jouw geld of neem je de eerstvolgende kans om een tier omlaag te gaan? Of moeten we het gewoon nog wat tijd geven? Het kan weer alle kanten op en laat hieronder jouw mening horen!