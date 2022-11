Vorige week maakte Sony PlayStation al bekend dat er vijf Ratchet & Clank-games naar PlayStation Plus Premium zullen komen op 15 november. Dit is lang niet alles, want via het PlayStation Blog is nu de volledige line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium aangekondigd. Ook al deze nieuw aangekondigde titels zullen vanaf 15 november beschikbaar zijn.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

De bovenstaande titels zijn voor zowel Extra als Premium beschikbaar. De eerder aangekondigde Ratchet & Clank-games vallen onder de noemer klassieker, gezien het games van de PlayStation 3 zijn. Zodoende zijn die enkel voor PlayStation Plus Premium abonnees beschikbaar vanaf 15 november.

Mocht je het nieuws gemist hebben, het gaat om de volgende games:

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2: Going Commando | PS3

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | PS3

Ratchet & Clank: Deadlocked | PS3

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | PS3

PlayStation Plus abonnement of een upgrade naar een hogere tier nodig? Klik dan hier.