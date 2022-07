Sony maakte gisteren bekend welke games er vanaf 19 juli beschikbaar worden gesteld voor PlayStation Plus Extra en Premium. Opvallend was echter dat er in Italië op het Italiaanse PlayStation Blog meerdere klassiekers genoemd werden, die niet bij de line-up stonden op het Engelstalige PlayStation Blog.

Het ging om Ridge Racer 2 (PSP), Dino Crisis (PS1) en SoulCalibur: Broken Destiny (PSP). Deze games hebben kortstondig in het overzicht gestaan, maar zijn inmiddels uit het lijstje gehaald. Dit suggereert dat de titels er per ongeluk bij stonden, daar waar dat niet de bedoeling was.

Hoewel de titels nu weg zijn, bestaat er een kans dat deze titels te vroeg gepubliceerd zijn via het PlayStation Blog. Indien dat het geval is, dan is het best aannemelijk dat deze drie games in de nabije toekomst alsnog via het aanbod beschikbaar gesteld zullen worden. Mogelijk in augustus al.