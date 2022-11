Vorige week moesten we het zonder een update voor GTA Online doen, maar deze week is Rockstar Games terug en dat betekent dat er weer allerlei manieren zijn om extra GTA$ en RP te verdienen. Ook zijn er wat nieuwe activiteiten en ditmaal staat de Heist op het Diamond Casino & Resort centraal.

Als je je aan deze heist waagt en de finale uitspeelt, dan ontvang je 50% meer GTA$ en RP. Daarnaast kun je dubbel zoveel verdienen bij deelname aan Jobs die op combat gericht zijn. Alle details van de update hieronder op een rijtje:

Dubbel GTA$ en RP bij The Humane Labs Raid, Open Wheel Races, Gerald Contact Missions en de Hardest Target Adversary Mode

Nieuwe Community Series-selecties: zes nieuwe op combat gerichte Jobs, die deze week Dubbel GTA$ en RP uitbetalen

Een kans om een Diamond-score te verdienen in de finale van Diamond Casino Heist

Het Diamond Strike Vest voor het succesvol uitvoeren van The Diamond Casino Heist deze week

Dubbel GTA$ en RP voor alle klassieke Heist Setup Missions, de hele maand

1.5X GTA$ en RP bij alle Prep Missions voor The Doomsday Heist, de hele maand

Een GTA$2.000.000 bonus voor het voltooien van alle Heist Finales vóór 24 november

Gratis K-Rose en Statue of Happiness T-shirts voor het spelen deze week, ter ere van de 25-jarige geschiedenis van de Grand Theft Auto Series

De Obey 10F komt nu in aanmerking voor Widebody-aanpassingen bij Benny’s Original Motor Works

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: een klassieke gele Dinka Kanjo SJ, de Pfister Comet Safari in een donkergroene verflaag en Arid Theatre-livery, een ijswitte Dinka Blista Kanjo gewikkeld in de Highway Hunter livery, een klassieke limoengroene Pegassi Ignus met zwarte strepen en de Lampadati Komoda in metallic helder paars

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de Ocelot R88 en Progen PR4 (beide 25% korting)

Op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s premium Test Ride: de Grotti Brioso R/A

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen Del Perro Beach en Murrieta Heights

Lucky Wheel hoofdprijs: de Übermacht Rebla GTS

LS Car Meet Prize Ride: de Lampadati Casco voor het vier dagen op rij als eerste eindigen in de LS Car Meet Races

LS Car Meet Test Rides: de Grotti Furia, Dewbauchee JB 700W en Dinka Sugoi

In voor een koopje hier en daar? Je krijgt momenteel 30% korting op Arcades, hun upgrades én aanpassingen, alsook het basis Master Penthouse bovenin The Diamond. De setup kosten voor The Diamond Casino Heist zijn nu met 50% verlaagd, wat deelname eens te meer aantrekkelijk maakt.

Verder zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding en die hebben we op een rij gezet:

Progen PR4 – 25% korting

Ocelot R88 – 25% korting

Lampadati Komoda – 30% korting

Dinka Blista Kanjo – 30% korting

Grotti Furia – 30% korting

Dewbauchee JB 700W – 30% korting

Vapid Retinue Mk II – 30% korting

Albany V-STR – 30% korting

Rune Zhaba – 35% korting

Declasse Drift Yosemite – 35% korting

Invade and Persuade Tank – 40% korting

Dinka Sugoi – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account met succes koppelen aan Prime Gaming, krijgen GTA$125K voor het spelen deze week. Als je tussen 3 november en 7 december speelt, ontvang je bovendien een eenmalige inlogbonus van GTA$500K als Prime Gaming Member. Degenen die ook GTA+-leden zijn, ontvangen bovenop deze bonus een extra GTA$500K.