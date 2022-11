Begin deze maand maakte Sony eindelijk meer bekend over PlayStation VR2. De VR-headset lanceert op 22 februari 2023 en kent een adviesprijs van €599,99. Verder werd ook al een deel van de launch line-up van het platform bekend. Onder meer Horizon: Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR en Swordsman VR komen samen met de headset uit. Aan de line-up kan nu nog een titel worden toegevoegd.

Tijdens een State of Play-uitzending van Sony in juni werd al aangekondigd dat No Man’s Sky, dat al voor de originele PlayStation VR beschikbaar is, ook voor PlayStation VR2 wordt uitgebracht. Wanneer dat gaat gebeuren was tot op heden niet duidelijk, maar ontwikkelaar Hello Games heeft tegenover Eurogamer verklaard dat de release gelijktijdig zal zijn met het verschijnen van PlayStation VR2. Met andere woorden: No Man’s Sky maakt deel uit van de launch line-up die op 22 februari beschikbaar is.

De PlayStation VR2-versie van No Man’s Sky zal als gratis update worden aangeboden aan degenen die de game al bezitten. Het is nog niet duidelijk wat No Man’s Sky op Sony’s aankomende VR-headset precies bevat qua nieuwe of verbeterde features, maar Hello Games belooft dat de kracht van PlayStation VR2 en de Sense-controllers voor nog meer immersie zal zorgen.