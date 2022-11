December nadert, wat betekent dat een nieuwe The Game Awards stilaan aan de horizon opduikt. De ceremonie wordt elk jaar door heel wat gamers gevolgd, niet alleen om erachter te komen welke titels met de felbegeerde prijzen gaan lopen, maar ook omwille van de talrijke onthullingen die de show rijk is.

Elke The Game Awards zit namelijk tjokvol met aankondigingen van nieuwe games én kersverse beelden van titels waar reeds vele mensen reikhalzend naar uitkijken. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Ondanks dat de show minder lang gaat duren dan die van vorig jaar, zullen maar liefst meer dan 50 games de revue passeren.

Niemand minder dan presentator Geoff Keighley heeft dat laten optekenen in een recent interview. Hij zei daarbij ook dat de hoeveelheid wereldpremières ongeveer gelijk zal liggen aan die in vorige edities.

“[I]t’s always tough because when you have 50-plus games involved in some way, something’s gonna get out. I don’t have a number for you, but it’s consistent with past years. We’ve got some existing games that are announced that will show brand new content, and then we’ve got a lot of new games to reveal as well.”