In het meest recente financiële verslag van Krafton heeft het bedrijf laten weten dat het ontwikkelaar Neon Giant heeft gekocht. Neon Giant is bekend van The Ascent en is sinds september officieel onderdeel van Krafton.

Neon Giant bestaat momenteel uit een elftal ontwikkelaars en is volgens Krafton al bezig aan een nieuw project. De nieuwe game waar de ontwikkelaar aan werkt is een open wereld first person shooter. Nieuws over deze game hoeven we overigens niet op het korte termijn te verwachten, Neon Giants meest recente game kwam namelijk pas vorig jaar uit en heeft in augustus nog een uitbreiding gehad.