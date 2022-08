Een hele poos geleden konden we vertellen dat de sfeervolle game The Ascent je zuur verdiende euro’s best waard was. Dit spel zal deze maand, op 18 augustus, voorzien worden van een uitbreiding, genaamd Cyber Heist. De DLC zal een heleboel missies, locaties, wapens en andere dingen toevoegen aan de game.

Op 2 september zal voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 ook The Cyber Edition Physical Edition beschikbaar zijn. Deze fysieke editie zal niet alleen het basisspel bevatten, maar ook de nieuwste DLC. Ook maakt de pc-versie van de game deze maand deel uit van de Humble Bundle die je hier kan terugvinden. Hieronder kan je de onthullingstrailer van deze eerdergenoemde DLC bekijken en hier kan je nogmaals onze review van de game doorlezen.