Eerder dit jaar kwam The Ascent uit voor de Xbox en pc, en het was meteen een groot succes door meerdere factoren. Hieronder valt de beschikbaarheid van de game via Xbox Game Pass. De game werd ook prima ontvangen door critici, zo plakte ook onze collega Nando er een mooi cijfer op in zijn review.

Er was veel belangstelling voor de game en geïnteresseerden lieten weten dat ze de game ook graag op de PlayStation zouden willen zien. Ontwikkelaar Neon Giant is hiervan op de hoogte en liet een tijdje terug via Twitter weten dat ze op dat moment nog niets concreet te melden hadden. Maar, dit werd wel opgevolgd met de zin dat we hun account in de gaten moesten houden voor officiële updates. Nu ziet het ernaar uit dat zo’n update er aan zit te komen, want The Ascent heeft in Taiwan een rating gekregen voor de PS4 en PS5.

Via de website van Taiwan Entertainment Software Rating Information is duidelijk geworden dat The Ascent een afzonderlijke vermelding heeft van de PlayStation versies. Dit is goed nieuws voor gamers die al die tijd in spanning hebben afgewacht, maar helemaal zeker is het natuurlijk nog niet. Zodra ontwikkelaar Neon Giant hierover een statement naar buiten brengt, lees je dat natuurlijk weer bij ons.