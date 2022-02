Vorig jaar verscheen The Ascent voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Niet lang daarna doken er geruchten op dat de game ook naar de PlayStation zou komen en nu hebben we eindelijk de bevestiging gekregen. De game komt inderdaad naar de PlayStation en dan zowel de last- als current-gen editie van de console.

De release mag op 24 maart verwacht worden en dat is dan ongeveer acht maanden na de oorspronkelijke release. PlayStation gamers hebben er dus even op moeten wachten, maar afgaande op onze review is dat niet erg, want de game is sindsdien geoptimaliseerd middels updates. Vanzelfsprekend komt de meest up-to-date versie naar de PlayStation.