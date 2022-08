Wij waren op zich best te spreken over The Ascent, een actie-RPG in een cyberpunk setting. Het publiek dacht daar overwegend ook zo over en de game vergaarde al snel een uit de kluiten gewassen schare fans. Ontwikkelaar Neon Giant viert nu het eerste levensjaar van de titel met een dankberichtje aan de spelers.

Daar blijft het echter niet bij. De onderstaande tweet bevat immers ook een korte video, die een nieuw contract teast. Het ziet er dus naar uit dat we in de niet al te verre toekomst een eerste uitbreiding van The Ascent mogen verwachten. Meerdere details blinken voorlopig uit door hun afwezigheid. Wordt vervolgd!

It’s our 1st Year Anniversary! We’re humbled by the support and love we’ve had since launch. Thank you to our awesome community for sticking with us and for playing our game! We appreciate each and every one of you!

Now with that being said, we’ll just leave this here… 👀 pic.twitter.com/v4JxRZe7i3

