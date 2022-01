We waren misschien niet bepaald laaiend enthousiast over The Ascent, maar konden de game toch prima naar waarde schatten. De titel verscheen in juli voor de Xbox consoles en de pc, maar een PlayStation versie bleef uit. Toch ziet het ernaar uit dat PS4- en PS5-eigenaars binnenkort ook van The Ascent zullen kunnen genieten.

Begin december bereikte ons immers reeds het nieuws dat de PlayStation versies van de game een rating hadden gekregen in Taiwan. Nu volgt ook de Noord-Amerikaanse ratingboard, het ESRB. Het lijkt dus stilaan wel een zekerheid dat we binnenkort The Ascent op de PlayStation 4 en 5 zullen mogen verwelkomen. Laat maar komen!