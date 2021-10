Neon Giants The Ascent verscheen eerder dit jaar voor de Xbox consoles en pc en wist indruk op ons te maken door de vloeiende gameplay, toffe personages en vooral de prachtige graphics. De game was vanaf de launch beschikbaar op Game Pass, maar spelers op Sony’s witte console hebben vanwege een exclusiviteitsdeal met Microsoft de game nog niet kunnen spelen.

Op Twitter geeft ontwikkelaar Neon Giant aan dat ze op de hoogte zijn van de wens om The Ascent op de PlayStation 5 te kunnen spelen. Het kleine team kan op dit moment nog niks aankondigen, maar ze vragen fans wel om hun Twitter-feed in de gaten te houden. Mogelijk betekent dit dat de deal met Microsoft verlopen is en dat de studio inmiddels al bezig is met een PlayStation 5-versie van The Ascent.

Hello! Thanks for letting us know you'd like to see The Ascent on PS5! While we don't have anything to announce right now, we want you to know we hear you and the team are aware of the demand for a PS5 version. Keep an eye right here on our Twitter for updates!

