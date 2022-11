Het derde seizoen van Battlefield 2042 zal op 22 november van start gaan, zo heeft Electronic Arts vandaag bekendgemaakt. Dit derde seizoen heeft de naam ‘Escalation’ gekregen en we mogen de nodige nieuwe toevoegingen en updates verwachten, zoals onlangs al werd aangekondigd.

Via een presentatie hebben we wat meer zicht op de nieuwe content gekregen en in dit artikel gaan we de belangrijkste punten even na:

Nieuwe map – Spearhead, dit is een volledig nieuwe map, gesitueerd in Zweden. Deze map laat je het gevecht aangaan in twee grote fabrieken. De omgeving er omheen bestaat uit rotsformaties en zou voor veel cover moeten zorgen. Qua omvang is de map vergelijkbaar met Stranded.

Nieuwe tank – De EMKV90-TOR tank is voorzien van twee verschillende standen. Zo is er de Mobility Mode, waarbij de tank erg wendbaar en snel is op het slagveld, waardoor je vlot vooruit kunt. Zodra je dichterbij gevechten komt, kun je omschakelen naar de Siege Mode. In deze modus zal de tank langzamer worden en de vering terugschroeven, zodat je meer accuraat kunt schieten. Ook de vuurkracht zal fors toenemen.

Nieuwe Specialist – Rasheed Zain is afkomstig uit Egypte en is door een ongeluk beide benen verloren. Daarvoor heeft hij twee prothetische benen teruggekregen. Zijn doorzettingsvermogen en kracht zorgen er ook voor dat hij na het doden van vijanden direct health terugkrijgt, wat hem de snelst healende Specialist maakt. Ideaal dus om vooruit te sturen in de strijd.

Nieuwe wapens – Er worden vier nieuwe wapens geïntroduceerd en dat zijn de volgende:

Rorsch MK-4 Railgun – Gebruikt elektromagnetische krachten om projectielen op hoge snelheid af te vuren.

NVK-S22 – Dubbelloops semi-automatisch geweer voor optimale destructie in compacte vorm.

NVK-P125 – Dankzij de lange loop is het een ideaal en snel wapen om vijanden op grote afstanden uit te schakelen.

Throwing Knife – Handig om vijanden snel en stil uit te schakelen.

Map reworks – Twee maps zullen een update krijgen. Het gaat hier om Manifest die bij de start van het seizoen vernieuwd zal zijn. Later in het seizoen zal Breakaway een forse update krijgen.

Manifest – De verbeteringen op de map zorgen voor een betere flow en dat is op basis van spelerfeedback. Ook wordt er betere belichting toegepast, waardoor de zichtbaarheid verder toeneemt. De rework beperkt zich voornamelijk tot het plaatsen van wat nieuwe objecten her en der en een betere belichting.

Breakaway – Deze rework is een stuk ingrijpender, aangezien de hele map van een compleet nieuw ontwerp is voorzien. Dit wil zeggen dat er nieuwe gebouwen zijn toegevoegd, waaronder een boorplatform. Sommige reeds bestaande gebouwen zijn vernietigd en de vlaggen zijn op andere plekken neergezet, waardoor spelers sneller in de actie zitten. Ook is de gletsjer verder gesmolten, waardoor er meer nieuwe routes in het ijs zijn.

Class systeem – Tegen het einde van seizoen 3 zal de structuur voor het klassieke Class systeem geïntroduceerd worden. Dit moet de ervaring van Battlefield 2042 meer bij het klassieke Battlefield gevoel brengen. In de praktijk betekent dit dat elke class zijn eigen specifieke gadgets krijgt, dit samen met specifieke wapen vaardigheden die per class eigen voordelen brengen. Voorbeeld: de Recon class kan bij het inzoomen met een sniper direct de adem inhouden voor meer accuraat schieten. Dit is pas het begin, want DICE zal het class systeem op termijn verder gaan uitbreiden.

Tot slot hieronder een trailer van Escalation, dat op 22 november van start gaat. Bij de release van dit nieuwe seizoen is er ook weer een nieuwe Battle Pass met 100 tiers. Hieronder vallen zowel premium als gratis unlocks.