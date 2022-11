Als je PlayStation Plus abonnement bijna afloopt, dan is het verstandig om even te wachten met het verlengen. Als onderdeel van de Black Friday sale in de PlayStation Store zal de kostprijs van abonnementen namelijk tijdelijk omlaag gaan, zo heeft Sony via Twitter kenbaar gemaakt.

Vanaf vrijdag 18 november is het mogelijk om 25% te besparen op een lidmaatschap op PlayStation Plus. Het is onduidelijk of dit voor alle tiers van de service geldt, maar de verwachting is van wel. Dit kan zeker bij Extra of Premium behoorlijk schelen.

Zodra de sale officieel live is aanstaande vrijdag, lees je het natuurlijk hier op PlaySense.