PlayStation VR2 lanceert op 22 februari 2023 en als je je hebt ingeschreven, is het nu mogelijk een pre-order te plaatsen. Hiervoor dien je een uitnodiging te hebben gekregen van de PlayStation Direct Store. Vooralsnog is het niet mogelijk om PlayStation VR2 bij retailers in pre-order te plaatsen, mogelijk dat dit later volgt.

Met het beschikbaar stellen van pre-orders, is het nu ook mogelijk om de eerste PlayStation VR2 launchgames aan te schaffen via de PlayStation Store en dat geeft een indicatie van de prijzen die zoal voor dit soort titels gevraagd gaan worden.

Dit is niet de volledige line-up, zo mogen we ook updates verwachten voor bijvoorbeeld No Man’s Sky en Resident Evil 8: Village. Daarnaast staan er ook al een paar games in de PlayStation Store die nog niet beschikbaar zijn voor pre-order. Wel kan je deze titels aan je lijstje toevoegen, waardoor je vanzelf een seintje krijgt als ze beschikbaar zijn voor aankoop.