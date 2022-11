Team Ninja heeft inmiddels al heel wat toppers op hun palmares staan. De laatste jaren kregen we al de fantastische NioH-games en we mogen in de toekomst nog uitkijken naar Wo Long: Fallen Dynasty en later ook Rise of the Ronin. De twee franchises waarmee de studio groot is geworden, blijven echter Dead or Alive en Ninja Gaiden. Fans van beide franchises hebben nu goed nieuws gekregen.

Op een recente conferentie in Zuid-Korea (gerapporteerd door Ruliweb) sprak Fumihiko Yasuda van Team Ninja over de toekomst van beide franchises. Daar zou bevestigd zijn dat zowel Ninja Gaiden als Dead or Alive een reboot zullen krijgen. De onderstaande slide vermeldt: ‘De toekomst van Team Ninja. Populaire series’ reboots’.

Specifieke details zijn momenteel nog niet aan de orde, maar we zijn hoopvol dat deze reboots snel hun weg naar ons zullen vinden.