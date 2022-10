Tijdens de Xbox Showcase eerder dit jaar werd de game Wo Long: Fallen Dynasty aangekondigd voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Kort daarna bleek dat de game van Team Ninja ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Destijds werd een releasedatum nog niet gecommuniceerd, nu wel.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat Wo Long: Fallen Dynasty op 3 maart 2023 verschijnt voor de genoemde platformen. De game zal vanaf dag 1 beschikbaar zijn via Game Pass, waardoor je de titel – als je abonnee bent – kosteloos via de service kunt downloaden en spelen.

Op de dag van verschijnen zal er naast de standaard editie ook een Digital Deluxe Edition uitkomen, die een Season Pass bevat. Deze pas geeft weer toegang tot drie downloadbare content pakketten, die nieuwe generaals, demonen, scenario’s, wapen types en meer bevatten.

Verder komt deze editie met een digitaal artwork book, een mini soundtrack en wat in-game content.