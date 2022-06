Xbox gaat meer op de Japanse tour en tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase mocht Team Ninja hun nieuwste game onthullen: Wo Long: Fallen Dynasty. De studio achter NioH en Strangers of Paradise: Final Fantasy Origins wil de game in 2023 uitbrengen en men deelde tevens een eerste trailer.

Je zult zien dat Wo Long qua grafische stijl veel weg heeft van zijn voorgangers en ook de gameplay lijkt inspiratie te halen uit de vorige games van Team Ninja. Wo Long: Fallen Dynasty lanceert in 2023 voor de Xbox Series X|S en pc. Of er nog andere platforms zullen volgen, is op dit moment niet bekend.