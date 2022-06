Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase mocht ook Team Ninja kort in de spotlights staan om hun nieuwste game aan te kondigen: Wo Long: Fallen Dynasty. Phil Spencer was duidelijk in z’n nopjes over de aankomende samenwerking tussen Microsoft en Koei Tecmo, hoewel het onduidelijk was of de game ook naar andere platforms zou komen.

Daar is nu verandering in gekomen, want Gematsu merkte op dat het persbericht ook andere platforms zoals de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc benoemt. De game is op dit moment in volle ontwikkeling en ligt onder de hoede van voormalig Bloodborne producent Masaaki Yamagiwa. Wo Long: Fallen Dynasty speelt zich af tijdens het tijdperk van de Drie Koninkrijken in China en lijkt veel elementen van NioH te erven.

Wo Long: Fallen Dynasty lanceert in 2023 en is vanaf dag één beschikbaar via Game Pass.