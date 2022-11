Gran Turismo 7 zal deze week een nieuwe update ontvangen om het 25-jarig jubileum van de franchise te vieren, zo laat Kazunori Yamauchi – de grondlegger van Gran Turismo – weten op Twitter.

De aankondiging van Yamauchi op Twitter werd vergezeld met een afbeelding van de silhouetten van drie auto’s. Dit heeft fans natuurlijk al aan het speculeren gebracht over welke auto’s precies zullen worden toegevoegd. De generale consensus lijkt te liggen op de Sierra RS Cosworth, Nissan Silvia K en een BMW M2 Competition. Of het deze auto’s ook echt zijn zullen we natuurlijk snel te weten komen zodra de update live is.