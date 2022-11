Dat games niet altijd rond geweld moeten draaien, bewees Kayak VR: Mirage, een Kayak-sim die in juli op pc gedropt werd. De titel gooide hoge ogen en is van plan om dat binnenkort ook op PlayStation VR2 te doen.

Eerder werd immers reeds duidelijk aangegeven dat we Kayak VR: Mirage op PS VR2 zouden mogen verwachten. Nu kunnen we daar dankzij Twitter ook een releasedatum aan toevoegen: 22 februari 2023.

Vrij vertaald: als alles goed gaat, wordt Kayak VR: Mirage een launchtitel voor Sony’s tweede VR-console.

We’re aiming for the launch date of February 22!

