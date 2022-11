Het is alweer even geleden dat NetherRealm Studios een game heeft uitgebracht en de grote vraag is waar de ontwikkelaar nu aan werkt. Hoewel er nog altijd niets officieel is aangekondigd, heeft de baas van de studio, Ed Boon, nu wel een hint gegeven in de richting waar we moeten denken.

Echt een verrassing mag het niet zijn, want hij heeft op Twitter laten weten dat de volgende game van NetherRealm Mortal Kombat 12 of Injustice 3 zal zijn. Gezien Mortal Kombat 11 de meest recente game van de studio is, lijkt het enigszins voor de hand liggend dat de volgende game dan Injustice 3 is.

Helaas ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn te horen zullen krijgen aan welke game er gewerkt wordt, aangezien Boon al heeft aangegeven niet aanwezig te zijn op The Game Awards. Mogelijk dat de aankondiging pas ergens volgend jaar komt.