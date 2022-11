Er is veel te doen geweest omtrent de prijs van PlayStation VR2, maar in ruil daarvoor krijgen spelers straks wel een headset die tjokvol zit met de tofste technologieën: eye tracking, haptische feedback, foveated rendering én finger tracking, om maar een paar features te noemen.

Er is nu een korte video verschenen die de laatstgenoemde feature kort toont. We zien iemand Horizon: Call of the Mountain spelen. Hij maakt daarbij verschillende gebaren met z’n vingers, die de controllers vervolgens behoorlijk accuraat oppikken.

Qua features zit het dus wel snor met PlayStation VR2, laten we nu maar hopen dat de ontwikkelaars er ook gebruik van gaan maken.