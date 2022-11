Piraten opgelet! Vandaag kan je namelijk weer volop de zeven zeeën op om met nieuwe content in Sea of Thieves aan de slag te gaan. Het achtste seizoen is namelijk begonnen en dat brengt natuurlijk het één en ander met zich mee. De voornaamste feature van deze update is de nieuwe on-demand PvP feature, die uitgelegd wordt in een nieuwe video.

Je hebt keuze uit twee facties, namelijk de Guardians of Fortune en de Servants of the Flame. Wanneer je één van deze facties gekozen hebt, kan je richting de Captain’s Table. Op deze map kan je de matchmaking starten om naar een waardige tegenstander te gaan. Als je er één gevonden hebt, zullen de kanonskogels je om de oren vliegen. Je kunt uit deze matches vertrekken wanneer je wilt. Als jij met jouw factie een hoog genoeg level behaald hebt, speel je daarnaast ook coole cosmetische items voor jouw crew vrij.

Hieronder kan je de video bekijken die de on-demand PvP verder uitlegt. Andere features van seizoen 8 komen hier ook aan bod.