Voor gamers die de Xbox 360-controller het beste stukje hardware vinden om games mee te spelen, is er goed nieuws te melden. Hyperkin brengt de controller namelijk weer terug van weggeweest.

Het Amerikaanse bedrijf laat via Twitter weten dat zij de Hyperkin Xenon op de markt zullen brengen. Dit is een replica van de Xbox 360-controller. Het gaat om een officieel gelicenseerd product, dat je kan gebruiken voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Het enige verschil met het origineel is dat de Start en Back buttons zijn vervangen door drie knoppen voor Share, View en Menu. De controller is niet draadloos en zal in de kleuren zwart, wit, roze en rood worden verkocht. Hoeveel de Hyperkin Xenon moet gaan kosten en wanneer deze zal verschijnen is nog niet bekend.