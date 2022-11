Elke week geeft Epic Games via de Epic Games Store één of meerdere games weg, die gebruikers van het platform gratis kunnen claimen. Dit lijkt rond Kerstmis opgevoerd te worden, want volgens bekend leaker billbil-kun (bekend van de PlayStation Plus leaks op Deallabs) is Epic Games van plan om tijdens de feestdagen meerdere games weg te geven.

Een grote verrassing mag dat niet zijn. Tijdens Kerstmis in 2019 gaf de Epic Games Store 12 games weg en in 2020 en 2021 was dat zelfs 21 titels. Epic Games zal dit jaar hetzelfde gaan doen en volgens de leaker begint het weggeven ergens tussen 15 december en 10 januari 2023.

Gezien het in het teken van de kerstdagen is, zal het ongetwijfeld vlak voor of op kerst beginnen. Zodra Epic Games met een officiële aankondiging komt, laten we het natuurlijk weten.