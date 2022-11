Polyphony Digital werkt samen met diverse autofabrikanten en afwisselend vragen ze een fabrikant om een unieke auto te ontwerpen voor de Gran Turismo-games. Deze keer was Ferrari aan de beurt en zij hebben tijdens de wereldfinales in Monaco afgelopen weekend de Vision GT onthuld.

Een hypercar volgens de laatste standaarden, die tweeënhalf jaar in ontwikkeling is geweest. Het eindresultaat mag er absoluut zijn, zoals je in de onderstaande video kan zien. Deze auto zal op 15 december aan Gran Turismo 7 worden toegevoegd.