De games van 2023 | Forza Motorsport – De heilige trifecta aan populaire racing sims bestaat op dit moment uit Assetto Corsa, Gran Turismo en Forza Motorsport, die respectievelijk op pc en natuurlijk PlayStation en Xbox het beste uit de verf komen. KUNOS Simulazione werkt aan Assetto Corsa 2 en van Gran Turismo hebben we dit jaar van de laatste titel mogen genieten. In het diepste geheim heeft ook Turn 10 lang aan Forza Motorsport 8 gewerkt, die voor nu simpelweg te boek staat als Forza Motorsport en gepland is voor een release in 2023.

Forza Motorsport – Die titel is geen toeval. Volgens Turn 10 is Forza Motorsport een frisse wind voor de franchise, die vooral onder de motorkap de nodige verbeteringen en nieuwe features heeft gekregen. Zo zal het – voor het eerst in de geschiedenis van Forza Motorsport – mogelijk zijn om verschillende soorten banden onder je bolide te hangen. Daarbij is ook het bandenmodel op de schop gegaan voor een meer realistische simulatie. Volgens Turn 10 is de generationele sprong tussen Forza Motorsport 7 en het aankomende deel net zo groot als die tussen deeltjes 4 en 7. Dat zijn geen malse woorden.

Ook op grafisch gebied mogen we veel moois verwachten: een resolutie van 4K en real-time ray tracing behoren tot de nieuwste mogelijkheden, hoewel we uiteraard hopen dat er geen opofferingen worden gemaakt op vlak van framerate, wat toch wel belangrijk is voor een racer. Qua tracks en auto’s zijn er nog niet heel veel namen bekend, hoewel Spa-Francorchamps, Laguna Seca en fabrikanten als Toyota, McLaren, Nissan en Lamborghini wel al bevestigd zijn. Uiteraard zullen er ook de nodige uitdagende showcases op je wachten, waar je alles uit je bolide zal moeten halen om deze tot een succesvol einde te brengen.

Voorlopige verwachting: Het is de afgelopen jaren smullen geblazen voor racefans en van wat we tot nu toe van Forza Motorsport weten, komt daar in 2023 weer een nieuwe kandidaat bij. In de beelden ziet de racer er in ieder geval adembenemend uit en we hopen dat er een flinke lijst aan scheurijzers is waar we ons in mogen uitleven. Daarnaast hopen we dat Turn 10 het toch ietwat arcade karakter van de franchise naar de prullenbak heeft verwezen. Als we de studio echter een beetje kennen, zullen er legio sliders en opties zijn, zodat we de race-ervaring meer naar smaak kunnen aanpassen. Forza Motorsport scheurt in 2023 naar de Xbox Series X|S en pc en zal vanaf dag één op Game Pass lanceren.